PEARSON, Claire Harvey



Au Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant, le 4 septembre 2019, à l'âge de 95 ans et 2 mois, est décédée madame Claire Harvey, épouse de feu monsieur Lauréat Pearson, fille de feu madame Rose-Anna Boily et de feu monsieur Alfred Harvey.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 13 septembre 2019, de 19 h à 22 h.L'inhumation se fera au cimetière Lac St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jeannine (Gilles Boisvert), Jean-Yves, André (Marcelle Brisson), Alain (Lucie Lafaille) et Sylvie (Alain Bergeron); ses petits-enfants: Marie-Ève, Sylvain, Christian, Cathie, David, Mylène, Chantal, Anael, Simon et Karine; ses 6 arrière-petits-enfants; Éliane, Vicky, Gabrielle, Hakim, Ismaël et Myia; ses soeurs et son frère: Monique, Lucille et Paul; sa belle-soeur Aline Pearson, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils Laurent et sa belle-fille Diane Ouellet. La famille tient à remercier tout le personnel des résidences Alphonse-Bonenfant et La Champenoise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies de l'œil. Des formulaires seront disponibles sur place.