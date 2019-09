BADEAU, Jean-Roch



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 22 août 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Roch Badeau, fils de feu Blanche Therrien et de feu Adélard Badeau, époux de feu dame Denise Bernier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil sa compagne Micheline Villeneuve; ses enfants: Denise (Pierre Raymond), Roch, Guy (Sylvana Rhéaume), Luc (Josée Roy); ses petits-enfants: Kathleen (Sylvain Mayrand), Yan, Olivier, Laurence, Maude et James; ses arrière-petits- enfants: Mylan et Maélyk; les enfants de sa compagne: Éric et Hélène; ses frères, sœurs, beaux-frères, belle-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, QC G1T 1P5