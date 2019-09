BROWN, David



À son domicile, le 4 septembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur David Brown, époux de madame Charlotte Lavoie. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Charlotte, ses enfants: Gérard (Sylvie Gallichand), Johanne, Davis (Joanne Morin), feu Sylvie, Lena (André Julien); ses petits- enfants: Jonathan (Sophie Vigneault), Adam, David (Marie-Pier Caron) Brown, Guillaume (Stéphanie Bélanger), Nicolas (Véronique Grenier), Gabriel (Marie- Joëlle Hotte) Vallière, Julie Chenel (William Lavoie), Maude et Noémie Julien; ses arrière-petits-enfants: Sarah-Lily, Étienne, Ludovik et Alice; ses frères et sœurs: Eddy (feu Juliette Cardinal), Marcel (Hélène Caron), Marianne (Jacques Gendron), Dorothy et Marie-Rose (André Cloutier). Il est allé rejoindre sa fille, sa sœur et ses frères: Sylvie, Lena, Alphonse (Lise Labrie), Albert (Madeleine Brisebois). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Lavoie: Huguette (feu Arthur Ricard), Marielle (feu Maurice Lessard), Nicole (Carol Brassard), feu Charles- Auguste (feu Olivette Rouillard), feu Solange (feu Armand St-Amand), feu Jean-Marie (Pierrette Dumas), feu Yvon (Hélène Cloutier) et feu Magella (Pierrette Beaudet (feu Joe Bélanger)); ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 13 septembre 2019 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 11h.