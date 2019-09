RHÉAUME, Claire Hamel



À l'hôpital Chauveau, le 2 septembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Claire Hamel, épouse de monsieur Jean-Marc Rhéaume, fille de feu madame Marguerite Marois et de feu monsieur Jules Hamel. Elle demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h30 àLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son beau-fils et sa belle-fille : Mario et Édith Rhéaume; ses frères et sœurs : Raymond (Pierrette Robitaille), Jocelyne (Richard Brousseau), Armand, Monique (Denis Moisan), Claude (Lise Dufour), Marie (Jean-Marie Bédard), Irène (Claude Fillion), Laurent (Réjeanne Joyal), Robert (Nicole Turcotte); ses beaux-frères et belle-sœurs : Claudette Rhéaume (Bruno Verret), Micheline Rhéaume (feu Réjean Rhéaume), Catherine Labrie (feu Gaston Rhéaume); ses fieulles : Nadine Rhéaume, Annie Bédard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.