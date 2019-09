DI BERNARDO, Aldo



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 2 septembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Aldo Di Bernardo, conjoint de madame Claire Vaillancourt, fils de feu madame Maria Giaquinta et de feu monsieur Salvatore Di Bernardo. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Claire: ses enfants: Sabrina (Louis Poitras), Silvia, et Elena (Carlos Lopes); ses petits-enfants: Youri, Sara, Josue, Derek, Sofia et Bianca; son frère Joseph et sa sœur Aurora ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, parents et amis.