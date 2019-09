PARÉ, Rolande



À l'hôpital St-François d'Assise de Québec, est décédée à l'âge de 88 ans, madame Rolande Paré, épouse de feu monsieur Barthélémy Bureau. Elle était la fille de feu monsieur Albéric Paré et de feu dame Emma Chevrette. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances aude 11h à 14h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Régent (Christiane Hébert), Diane (Denis Leblond), Denise (Yvan Beaulieu), Silvy (Pierre Roussin), Hélène (Alain Rousseau) et Josée (Pierre Duperron); ses petits-enfants: Daniel Bureau (Nancy Brown), Claude Bureau (Andréanne Michaud), Julie Leblond (Éric Moreau), Chantal Leblond (Nicholas Potter), Éric Rossignol (Marie-Claude Fournier), Valérie Rossignol (Christophe Blouin), Véronique Roussin (Charles-Alexandre Ayotte), Audrey Roussin (Alexandre Goulet), Carl Descarreaux (Marie Grégoire), Sandra Descarreaux (Éric Maranda), Andréanne Rousseau, Claudia Rousseau et Mélanie Duperron (Mathieu Trudel); ses dix-huit arrière-petits-enfants; son neveu Pierre Bélanger ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre son fils feu Mario et son petit-fils feu Marc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Québécoise de la Fibromyalgie via leur site internet. Des formulaires seront également disponibles au salon. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise, pour les bons soins prodigués.