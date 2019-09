LEVASSEUR, Yvon



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 3 septembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Yvon Levasseur, époux de feu madame Yolande Jean, fils de feu madame Atlanta Verville et de feu monsieur Lucien Levasseur. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de- Belmont. Il laisse dans le deuil ses enfants: Bertrand (Rachel Lacroix), Joane (Jean Boucher) et Raymond (Katia Arsenault); ses petits-enfants, son frère Claude (Dolette Saindon) ainsi que neveux et nièces. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel des centres d'hébergement d'Assise et St-Jean-Eudes pour les excellents soins leur très grand dévouement! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.comSite web: www.societealzheimerdequebec.com ou à l'Association des grands brûlés - F.L.A.M. 1750, avenue de Vitré, Québec, Qc Téléphone : 418 527-7004 Courriel : info@grands-brules.ca Site web : www.assdesgrandsbrulesflam.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.