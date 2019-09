GAGNÉ, Soeur Agnès



À la maison provinciale des Soeurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles, à l'âge de 97 ans et 8 mois, le 10 septembre 2019, est décédée Sr Agnès Gagné, en religion, Sr Marie-de-L'Annonciation. Elle comptait 76 ans de vie religieuse. Les membres de sa Communauté, ainsi que la famille Gagné, recevront les condoléances à lale jeudi 12 septembre 2019, de 19 h à 21 h et le vendredi 13 septembre 2019, jour des funérailles, de 10 h à 14 h.et de là, au cimetière paroissial. Membres de sa famille : sa sœur Colette et les autres membres de sa famille décédés : Ses parents : Charles Gagné et Émilia Landry. Ses frères et sœurs : Louis (Wellimine Pelletier); Welley (Hélène Beaulieu); Rose-Delima, r.s.r.; Yvonne, r.s.r.; Lucienne (Nazaire Beaulieu); Adrien (Madeleine Duval); Marie-Laure, r.e.j.; Thérèse (Albert Patoine); Marie-Élisabeth (Marius Roy); Donatien (Jeanne Lafrance); Lionel, Robertine, Albertine; Lucien (Rose Adam); Nérée (Gisèle Lavoie); Joseph. Sont affectés par son départ, les membres de la famille religieuse et de nombreux neveux et nièces.Les services professionnels ont été confiés à la :