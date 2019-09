LÉGARÉ, Gilles



A l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 29 août 2019, à l'âge de 74 ans et 4 mois, est décédé monsieur Gilles Légaré, époux de madame Hélène Drolet, fils de feu madame Cécile Robitaille et de feu monsieur Émile Légaré. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 15 h.Il laisse dans le deuil son épouse Hélène, ses enfants: France, Nicolas (Manon Cambefort) et Anita (Matthew Daines); ses petits- enfants: Olivia, Benjamin, Toby, Nicolas, Élisa et Léonie. Il était le frère de Lorraine (Léger Moisan), de feu Gaston (Jeannette Robitaille) et feu Marcel. De la famille Drolet, il était le beau-frère de Maurice (Aline Lévesque), feu Réal (Esther Gingras), Pierre (Suzanne Bernard), Claire (Jean-Yves Bédard), Christian (Carole Lemay), Lucien (Pierrette Chabot), Dominique (Sylvie Perron), Rita (Martin Bolduc), feu François (Rita Poulin), Claude (Renée Poirier), Marc (Nathalie LaHaye), Suzanne (Georges Latulippe). Plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.