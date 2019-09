LESAGE, Marie-Paule Lavoie



À l'Hôpital Sainte-Monique, le 1er septembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Marie-Paule Lavoie, fille de feu Louis Lavoie et de feu Joséphine Pelletier, épouse de feu monsieur Didace Lesage. Elle demeurait à L'Ancienne- Lorette.et de là au cimetière Loretteville. La famille recevra les condoléances à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Lise (Michel Dubé), Henri (Lise Parent), Françine (Jean Gagnon), feu Denis (Monic Pinel), Louise, Jean (Chantale Pelletier) et Jacques; ses petits-enfants: Catherine, Julie, Caroline, Michaël, Marie-Hélène, Shérone, Marie-Christine, Emilie, Stéphanie, Mélissa, Sara, Justine et Dominic; ses arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Marie Blanche Dubé ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Sainte-Monique pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3.