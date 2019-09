CÔTÉ, Adrienne



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 30 août 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Adrienne Côté, épouse de feu monsieur Jean-Marc Plante. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 18 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Lyne), Francine (Clément) et Christiane (Alain); ses petits-enfants: Pascal, Carolyne, Philippe, Émilie, Maxime et leurs conjoint(es); ses frères et sœurs: feu Roger Côté (feu Alice) et feu Jean-Paul Côté (feu Thérèse); ses beaux-frères et belles-sœurs: Raymond Plante (Colette), feu Lucien Plante (Jeannine), feu Thérèse Plante (feu Roger), feu Françoise Plante (feu Marcel) et Aline Plante (feu Guy); ainsi que tous ses arrière-petits-enfants, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant- Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385