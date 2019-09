COLLIN-OUZILLEAU, Collette



Au CHSLD du Fargy à Beauport, le 7 septembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Colette Collin, épouse de Robert Ouzilleau, fille de feu Blanche Lachance et de feu Joseph Collin. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14hLes cendres seront déposées au cimetière St-Charles, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Michel (Murielle Dion), Martin (Annie Marcoux), sa nièce: Annie Collin (René Therrien); ses petits-enfants: Charles (Sandrine Perron), Laurent, Mathieu et Guillaume, sa belle-sœur: Nicole Létourneau (Jimmy Lortie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est partie rejoindre son fils André, ses frères Roger et Edouard ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant du CHSLD du Fargy pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: (418)527-4294, sans frais: 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.