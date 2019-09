LABONTÉ, Émile



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 août 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Émile Labonté, époux en premières noces de feu dame Régina Bouffard et en secondes noces de Mme Anna Vézina. Il était le fils de feu monsieur Félix Labonté et de feu dame Emma Dion. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles à compter de 10h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Anna, ses enfants: Ghislaine (Roland Hins), Paul (Céline Poitras), Raymonde (Alain Coulombe), Lisette (Daniel Després), Ghislain (Manon Bouchard); ses petits-enfants: Marielle Hins (Simon Martin Bouchard), Danny Hins (Alexandra Hudon), Karine Deschamps (Daniel Lachance), Tommy Coulombe (Martine Boulet), Michael Coulombe (Myriam Dupont), Pierre Luc Labonté (Anne Sophie Boucher), Florence Labonté (Antoine Hébert) et son arrière-petit-fils Jérémie Bouchard. Ses frères et sœurs: feu Paul (feu Yvette Pelletier), feu Robert, feu René (Jeannine Guillemette), Fernande (feu Adrien Duquet), Thérèse (feu Philippe Pelletier), Jacqueline (feu Alphonse St-Laurent), Denis (Rachel Guillemette), Rolande (feu Alfred Boulet), Jeannine (Robert Allaire), Gisèle (Raymond Lafontaine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouffard: feu Philippe (feu Jeannette Blais), feu Eva (feu Maurice Thibault), feu Marie-Louise (feu André Lecours), Jeanne D'Arc (feu Joseph-André Patry), Eugène, Germaine (feu Marcel Chamberland), Jeannette (feu Rosaire Aubé), Thérèse (feu Jean-Paul Pelletier). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Vézina: Paul, Ginette et Daniel Duval, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement Mme Francine Isabelle, préposée au service à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la