VALLÉE, Réjean



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 septembre 2019, à l'âge de 70 ans et 10 mois, est décédé monsieur Réjean Vallée, conjoint de madame Micheline Deschamps. Il était le fils de feu monsieur Joseph Vallée et de feu madame Juliette Clavet. Il demeurait à Ste-Brigitte de Laval. La famille vous accueillera le samedi 14 septembre à compter de 13h30 au salon commémoratifMonsieur Vallée laisse dans le deuil sa conjointe madame Micheline Deschamps; son fils Jacques (Marie-Josée Nadeau) et leurs enfants: Alissa, Danaée et Nelly; son frère et ses soeurs: Camil (Hélène), Solange et Diane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deschamps: Lise (feu Robert), Germaine (Gilles), Carmelle (Pierre Leblanc), Charles-Aimée (Denise), Alice (Gérard), Suzanne (Denis), Marc-Aurèle et Louise (Francis); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués.