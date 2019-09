COUTURE, Marie-Rose Parent



À l'Hôpital de Thetford Mines, le 7 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Marie-Rose Parent, épouse de monsieur Marcial Couture. Elle était la fille de feu Edouard Parent et de feu Valeda Giguère. Elle demeurait autrefois à Saint-Sylvestre. La famille vous accueillera à lale vendredi 13 septembre de 19 h 30 à 21 h, le samedi 14 septembre de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Céline (Fernand Gagné), Gisèle (Jean-Guy Blais), Germain (Marie-Jeanne Jacques), Roger (Paule Thibaudeau), feu Manon, feu André, Linda (Roger Bouffard), Pauline (Jean-Guy Carrier), Denise (Normand Marquis), Diane (Mario Bouffard); ainsi que ses 18 petits-enfants et 31 arrière-petits-enfants. Ses frères et ses sœurs Parent: Thérèse (feu Rosaire Martineau), feu Marcel, feu Lucien (Francine Lamontagne), Laurent (feu Solange Couture), Gérard (Denise Fillion), Irène (Célestin Lehoux), feu Françoise (feu Émile Bédard), feu Antoine, Noël (feu Sylvianne Lamontagne), feu Lorraine (feu Louis Pouliot), Denis (Françoise Lehoux), Normand (Thérèse Gosselin), Eloi (Johanne Poirier), Robert; ses beaux-frères et belles-sœurs Couture: feu Gérard (Fernande Dubreuil), Rita (feu Gaston Fillion), feu Réal (Claire Jacques), Francine (feu Jean-Rémi Doyon), Gaétan (Céline Bolduc), Jocelyne (Jacques Paré). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des dons à l'Association pulmonaire du québec, www.pq.poumon.ca, seraient appréciés. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital de Thetford Mines et la Résidence Ste-Marthe pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la