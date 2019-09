OUELLET, Albert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 septembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Albert Ouellet, époux de madame Huguette Landry. Il était le fils de feu monsieur Antonio Ouellet et de feu dame Maria Labrie. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale samedi 14 septembre 2019 de 18h à 21h et dimanche à compter de 9h.. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette,ses enfants : Pierre (Guylaine Deschênes), Lynda (Marie-Louis Plourde), Sylvain (Marie-Claire Caron), Julie (Paul Couture), Gilles (Claudie Boivin), ses petits-enfants : Steve (Alessia), Alessandra (Lorenzo), Isabelle (Israël), Micheline (Jonathan), Julie, Stéphanie, Maxime (Véronique), Guillaume, Camille, ses arrière-petits-enfants : Anaïs, Emma, Zoé, Léa, Mia, ses sœurs : Juliette, Gisèle (feu Paul Doiron), Jacqueline (feu Emmanuel Coulombe), Irène (feu Laurent Proulx), feu Thérèse (feu Lauréat Guimond), feu Marcelle, Rita (Jean-Marc Gagné), Cécile, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Landry : feu Simone (feu Aurèle Dubé), feu Amédée (feu Simone Girouard), feu Fernand (Michelle Thériault), Jannine (feu Ernest Pelletier), Raymond (Françoise Thibeault), feu Raynald (Monique Pelletier), Laurette (feu Léo Boulet), Réjeanne et André (Jeanne Fiset). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Mention spéciale pour André Coulombe et André Casault pour leur présence! Remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis (soins palliatifs et unité de médecine) pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la