VIDAL LÉGER, Colette



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 2 septembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Colette Vidal, fille de feu Alice Percy et de feu Ernest Vidal, épouse de feu monsieur André Léger. Elle demeurait à Québec.de 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil outre Marcel Hodgson, son dernier amoureux, ses enfants : Christian Léger (Martine Duplain), Pierre Léger, François Léger, Sophie Léger (Claude Robert), Norman Léger (Manon Drouin) et Marie Léger (Pierre Pouliot); ses petits-enfants : Emmanuelle, Marielou, Loïc, Kim, Meghan, Dale, James, Casey, Phillip, Kevin et Simon; ses arrière-petits-enfants : Malou, Liam et Achille; ses beaux-frères et belles-sœurs : Gabriel Boivin (feu Lucille Vidal), Suzanne Léger, Marielle Léger et Jacquelin Léger (Claire Delisle) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3.