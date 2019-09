BEAUMONT, Fernand



À l'Hôpital Général de Québec, le 6 septembre 2019, à l'âge de 90 ans et 9 mois est décédé Monsieur Fernand Beaumont. Il est le fils de feu monsieur Jules Beaumont et de feu dame Marie-Louise Bédard. Il laisse dans le deuil son épouse Madame Thérèse Emond. Il laisse également dans le deuil ses enfants: Lucie et Denis (Marie-Lynn); ses petits-enfants: Éric et Shanna (Jacob); son frère: Jean-Marc (Réjeanne) ainsi que plusieurs petits-enfants, neveux, nièces, autres parents et amis. Il rejoint ses frères feu Robert (feu Géraldine) et feu Gilles (feu Rita). La famille reçoit les condoléances aude 11 h à 14 h.La famille souhaite remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Pour rendre hommage à Monsieur Beaumont, vous pouvez visiter notre site web www.dignitequebec.com