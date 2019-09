ASSELIN, Ginette Bédard



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 septembre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Ginette Bédard, épouse de monsieur Lauréat Asselin, fille de feu madame Madeleine Bacon et de feu monsieur Fernand Bédard. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil outre son époux, sa fille Josée (Danny Emond); sa petite fille Rosalie Ratté (Jonathan Pratt); ses frères : Gérald (Nicole Girard), Ghislain, Germain (Danièle Lamontagne), feu Guylaine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Asselin : feu Marc-André (feu Pauline Dupont), Adrienne (Guy Bernard), Ginette, feu Yvon, Jean-Pierre (Claudette Lafond), feu Robert (Nicole Bisson), feu Claude (Lise St-Jean), feu Gilles, Marcel (France Minguy), Mario (Danielle Desbiens), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille remercie le Dr François Leblanc et son équipe du module D des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi que son médecin de famille Dr Hélène Lavoie Ferland pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignage de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, (Québec) H1N 1C1, tél. : (514) 287 7400 ou sans frais| 1 800 295-8111, téléc. : (514) 287-1978, courriel: info@pq.poumon.ca, site Internet : www.pq.poumon.cades formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.