LACASSE, Marguerite Lapierre



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 2 septembre 2019, à l'aube de ses 86 ans, est décédée madame Marguerite Lapierre, épouse de feu monsieur Claude Lacasse, fille de feu Antonio Lapierre et de feu Alice Langlois. Elle demeurait autrefois à Breakeyville. Elle était la soeur de Gisèle (feu Georges Béland, François Harvey), Gilberte (feu Bob Coleman), feu Louisette (feu Benoît Dumont), Huguette (Fernand Pagé), Conrad, Jean-Paul (Jeanne Carrier), Benoît (Micheline Arsenault), feu Julien, feu Michel (Marlène Couture) et de Christine (Victor Pomerleau); la belle-soeur de feu Gaston Lacasse (feu Sabine Paradis), feu Georgette Lacasse (feu Pierre Massé), feu Yvon Lacasse (feu Esther Audet), feu Colette Lacasse (feu Roland Garon), feu Mariette Lacasse (feu Charles-Édouard Hamel), Denise Lacasse (feu Jean-Marc Boudreau), Jacques Lacasse et de Huguette Lacasse. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité Oasis du Centre d'hébergement Paul-Gilbert pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Elizabeth et Roger Parent (https://www.fondationparent.org/), laquelle apporte de la douceur et du rêve aux personnes aînées par la réalisation de diverses activités de loisir.à compter de 13h30.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie, secteur Breakeyville.