CARETTE, Michel



À l'Hôpital du St-Sacrement, Québec, le 28 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Michel Carette, époux de dame Nicole Frigault. Né à Québec, le 19 juillet 1939, il était le fils de feu dame Germaine Boudreault et de feu monsieur Léopold Carette. Il demeurait à Québec, arr. Les Saules. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Outre son épouse Nicole, monsieur Carette laisse dans le deuil ses fils: Rémi, Martin, Yan (Julie Poulin); ses petits-fils: Emeric, Justin, Derek, Charly; son frère Benoît; ses beaux-frères et belles-sœurs: Eugène Frigault (Liliane Roberge), Manna Erbert (feu Michel Frigault), Laurent Frigault (Céline Boulianne), Francine Frigault (Michel Fournier), Linda Deguise (feu Yvon Fiset); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de: Marcel, Gilbert, Pierre, Claude et le beau-frère de Lise Frigault (Georges Trudel), tous décédés.Nous ne t'oublierons jamais. Repose en paix. On t'aime fort xxx.La famille remercie Diane Frigault pour son aide et sa présence ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, pavillon St-Sacrement, (soins palliatifs), Tél.: 418-525-4385, Site : www.fondationduchuq.org. Les funérailles sont sous la direction de