LACHANCE, Cécile Jean



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, Québec, le 4 septembre 2019, à l'âge vénérable de 101 ans et 10 mois, est décédée dame Cécile Jean, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Lachance. Née à St-Tite des Caps, le 4 novembre 1917, elle était la fille de feu dame Alma Dubeau et de feu monsieur Absolon Jean. Elle demeurait à Québec, autrefois de Beaupré. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au Cimetière de Beaupré à une date ultérieure. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Louise Laroche), Aline (Jeannot Paquet) et Gertrude (Benoît Joly); ses petits-enfants: Stéphane (Chantal Racine), Josée Lachance, Cathy et Christian Paquet (Audrey Caron); ses sept arrière-petits- enfants; ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Cécile était également la sœur de: Yvonne (Maurice Lachance), Marie (Adrien Asselin), Gérard (Rita Desève), Alvine (Arthur Giguère), Absalon (Jacqueline D'Allaire), Jeannine (Donat Fortin), Fernand (Yvonne Nadeau), Marius (Colette Rousseau); la belle-fille de Francis Lachance (Julie Ferland); la belle-sœur de: Joseph Lachance (Marie-Jeanne Ferland, Bernadette Martel), Marie-Anna Lachance (Ferdinand Gingras), Paul-Henri Lachance (Jeannette Ferland, Thérèse Paquet), Alvine Lachance (Eugène Goulet), Angéline Lachance (Louis Daigle), Maurice Lachance (Pauline Fortin), Adrien Lachance, tous décédés. La famille remercie sincèrement chacun des membres du personnel du 1er étage ouest du Centre d'Hébergement St- Augustin pour les bons soins prodigués tout spécialement madame Martine Villeneuve. Que toutes marques de sympathie se traduisent par un don à un organisme de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de