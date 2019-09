DROUIN, Léo



À la Maison Catherine de Longpré entouré de ses amours, le jeudi 5 septembre 2019, à l'âge de 75 ans et 1 mois, est décédé paisiblement monsieur Léo Drouin, époux de madame Gilberte Maheux et fils de feu Laura Bilodeau et de feu Irené Drouin. Suite à une longue maladie vécue à travers la foi, il a enfin trouvé le repos éternel. Il demeurait à Saint-Martin où il s'est consacré à son commerce Drouin Radio T.V. ainsi qu'à sa fidèle clientèle pendant plus de 50 ans. Monsieur Léo Drouin sera exposé à la résidence funérairele vendredi 13 septembre en après-midi de 13h à 16h30 et en soirée de 19h à 22h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 8h30.Ultérieurement, la mise en habitacle aura lieu au columbarium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches 2455, 25e Rue Saint-Georges. Il laisse dans le deuil outre son épouse Gilberte Maheux; ses filles: Marie-Josée, Chantal (Steve Maheu) et Caroline Drouin (Philip Morissette) ainsi que ses petits-enfants: Sarah-Maude, Anne-Laurence, Adèle, Samuel (Jean-François), Megan, Édouard, William (Vicky), Florence, Justine, Olivier et Léonie. Il était le frère de Lise (Yvan d'Anjou), Thérèse (Jean-Guy Giroux), Hélène (Jean-Pierre Lamontagne), Claire (Jean-Marie Fortin) et Louis-René (Louise Grenier). Il était le beau-frère de Jeannette (feu Robert Pépin, Jean-Claude Léveillé) et Lucille (Louis-Yvon Poulin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel soignant pour toutes les attentions portées et la qualité des soins prodigués à monsieur Léo Drouin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.