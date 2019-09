GUÉRARD, Claire Morency



A l'IUCPQ, le 6 septembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Dame Claire Morency, épouse de feu M. Roger Guérard. Elle laisse dans le deuil sa fille Diane (Yvan Gignac); son petit-fils Vilakone (Jocelyn Garneau); son arrière-petit-fils qu'elle adorait William, ainsi que tout la famille Luangrath. Elle était la sœur et la belle soeur de feu Lorenzo (feu Jeanne Dinel), feu Marie-Laure (feu Josaphat Trudel), feu Simone (feu Lucien Gaudreau), feu Jean-Paul (feu Jacqueline Morency), feu Arthur (feu Estelle Trépanier), feu Maurice (feu Marie-Ange Bédard) et de feu Gertrude (Feu Édouard Tremblay) ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guérard : feu Lucien (feu Blanche), feu René (feu Gemma), feu Gaston (feu Germaine) et feu Yvette (feu Maurice). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église. La direction des funérailles a été confiée au:La famille désire remercier tout le personnel soignant de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués à Mme Morency. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'IUCPQ (Hôpital Laval) 2700 chemin des Quatre-Bourgeois Québec (Québec), G1V 0B8.