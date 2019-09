ST-LAURENT, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 septembre 2019, à l'âge de 77 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gilles St-Laurent, époux de madame Colette Soucy. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Gilles Gagnon) et Martin (Caroline Bouchard); ses petits-enfants: Hubert (Audrey), Benjamin (Lorry), Antoine(Chloé) et Edouard; ses frères et soeurs: feu Denis, Jacqueline (Paul), feu Lise, Louis (Jocelyne) et Sylvie (Alain); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Soucy: Céline (Georges), Guy (Lisette), feu Roland (Denise), Hélène (Marcel), Nicole (Julien), Odette (Luc), Noël (Huguette), Pauline (Roger), Danielle (Alain), Ginette, Ghislain (Nancy), feu Jacques, France, Alain et Denis; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sa famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 13h.