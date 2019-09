FILION, Jean-Marie



À son domicile, le 31 août 2019, à l'âge de 59 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Filion, conjoint de madame Carole Morin, fils de feu madame Jeanne-D'Arc Brown et de feu monsieur Cléridan Filion. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son frère Bernard et Johanne (Jacques Tremblay); ses neveux et nièces: Steven, Cynthia, Vincent et François ainsi que sa belle-famille. Il laisse également dans le deuil de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. La famille adresse des remerciements chaleureux à son infirmier Guy Benoît et son équipe pour les soins empreints de chaleur humaine et de professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca et Les Diabétiques de Québec 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Québec Téléphone: 418 656-6241 Courriel : info@diabec.comSite web: www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.