Annie Brocoli se confie sur son amitié bien spéciale avec Anick Lemay

En entrevue dans la plus récente édition du magazine La Semaine, Annie Brocoli aborde le thème de l’amitié, et parle plus particulièrement de celle qu’elle entretient avec la comédienne Anick Lemay.



«Quand je me suis fait opérer au dos pour ma hernie, elle était là pour m’aider. Quand elle combattait la maladie, j’étais là pour prendre soin d’elle, la laver et nettoyer sa maison», s’est remémoré celle qui a fait paraître son livre En mal des mots en octobre 2018.



Annie Brocoli, de son vrai nom Annie Grenier, estime que cette proximité entre les deux femmes donne un caractère très intime à leur relation.

PIERRE-PAUL POULIN/LE JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI





«Cette intimité unique est très particulière et ressemble beaucoup à une relation de sœurs», a expliqué celle qui a rangé au placard ses costumes d’Annie Brocoli il y a maintenant un an.



«En raison de cette absence de barrières, on se permet plus de se recadrer mutuellement, de se confronter et de se conseiller. Elle est merveilleuse!» a-t-elle déclaré.



*Lisez l’entrevue complète d'Annie Brocoli dans le magazine La Semaine en kiosque jeudi!*