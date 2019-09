Arcade Fire célèbre les 15 ans de «Funeral»

Paru le 14 septembre 2004, l’album-culte «Funeral», d’Arcade Fire, célèbre ses 15 ans en 2019, et le groupe montréalais soulignera l’anniversaire en proposant à ses adeptes de la première heure des prestations «live» inédites, des images d’archives et autres contenus exclusifs.

Plusieurs offrandes devraient enchanter les admirateurs d’Arcade Fire, parmi lesquelles une version restaurée en HD de la vidéo du tube «Rebellion», avec une série de pistes en «motion art» ; des vidéos exclusives tournées dans les coulisses et provenant des archives personnelles d’Arcade Fire, contenant des extraits rares ; un diaporama de photos jamais vues de la création de «Funeral», un tournage complet d’Anton Corbijn et des souvenirs de la tournée (calendriers, entrées de journal, affiches et dépliants), et une vidéo canevas Spotify adaptée pour chaque album, culminant là où tout a commencé, avec l’album «Funeral».