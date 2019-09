Fonds de pension du Soleil: «Power Corporation s’est conduit comme un bandit»

C’est avec inquiétude et amertume que plus d’une centaine d’employés et de retraités du Soleil se sont rassemblés jeudi pour connaître l’heure juste sur les finances de leurs fonds de pension.

Dans la salle du boulevard Charest où se tient la rencontre, personne ne semble s’étonner des propos du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a indiqué ce matin que le gouvernement n’imposerait pas d’un acheteur du quotidien qu’il assume leur régime de retraite lourdement déficitaire.

«Ce n’est pas une surprise. La loi le permet. Il dit ce que la loi dit. C’est ce que je peux dire» a laissé tomber le président du syndicat des employés du Soleil, Jean-François Néron.

«L’industrie étant ce qu’elle est, je ne vois pas comment quelqu’un pourrait reprendre l’entreprise au moment où les revenus sont en décroissance et en plus, combler le déficit», estime aussi, avec résignation, le journaliste à la retraite du Soleil Pierre Asselin.

Lourd déficit

Ce qui préoccupe le plus les retraités et les actuels cotisants au régime, ce sont les chiffres dévoilés par le PDG du Groupe Capitales Médias (GCM), Claude Gagnon, il y a deux semaines. En commission parlementaire, il avait fait part d’un fardeau immense de 65 millions $ en déficit actuariel pour les six quotidiens de la compagnie.

Beaucoup d’ex-employés soupçonnent l’ancien propriétaire de ces journaux, Power Corporation, de s’être départi de ces médias en connaissant très bien les finances précaires des caisses de retraite. Certains ne mâchaient pas leurs mots avant le début de l’assemblée.

«L’[ancien] employeur n’a pas respecté ses engagements [envers les retraités]. Pour moi, c’est du vol. Power Corporation s’est conduit comme un bandit. Il a vendu l’entreprise pour le prix de la dette. Il n’a rien fait d’illégal, mais la justice sociale et le droit, ce sont deux choses différentes» a vociféré un ancien journaliste du Soleil qui a préféré taire son nom.

Aux élus de «mettre leurs culottes»

Un autre ex-journaliste du Soleil, Yves Therrien, a invité les élus à «mettre leurs culottes» pour «imposer les gens qui font des affaires ici sans payer ni taxes ni impôt», faisant référence au GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon).

«Je ne suis pas au gouvernement. Moi, je suis un employé et je subis les contrecoups d’un gouvernement qui manque de couilles», a-t-il lancé.

Il implore le gouvernement de changer d’avis et de garantir la survie des fonds de pension.

«J’ai mis 40 ans de ma vie au Soleil. J’ai mis de l’argent là-dedans. J’ai accepté de mettre plus d’argent dans le régime de retraite pour avoir un revenu différé. S’il ne comprend pas ça, M. Fitzgibbon, c’est parce qu’il a manqué une couple de cours de mathématiques», a affirmé M. Therrien.

Au moment d’écrire ces lignes, l’assemblée des cotisants au régime de retraite du Soleil se poursuivait toujours à huis clos.