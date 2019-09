DION, Michel



Paisiblement, entouré d'amour, au C H U Hôpital St-François d'Assise, le 25 août 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Michel Dion, pompier retraité à la Ville de Québec, fils de feu madame Florida Collin et de feu monsieur Alexandre Dion. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses filles Monia (Stéphan Veillette) et Isabelle; son fils feu Patrick; ses petits-enfants chéris Félix-Antoine et Britany; ses sœurs : Pierrette (feu Marcel Anctil), Ghislaine et Suzanne; ses frères qui l'ont précédé : feu Robert, feu Charles-Henri (feu Léna Drouin), feu Marcel (feu Agathe Plamondon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un merci particulier à Danielle et Steve Simmonds pour leur soutien et leur réconfort. Merci aussi au personnel des soins palliatifs (B-8) de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des pompiers de Québec pour les grands-brûlés, 1050, chemin Sainte-Foy, Québec, Qc, G1S 4L8, téléphone : 418-682-7709, site web : www.fondationdespompiers.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.