FILIOUX, François



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 29 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur François Filioux, époux de feu madame Lucille Alain, fils de feu madame Marguerite Boutet et de feu monsieur Pierre Filioux. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Richard Filioux (Diane Fuller), Line Filioux (Johanne Jetté); ses petits-enfants: Christelle, Caroline (Eric Cloutier), Francis; ses arrière-petits- enfants: Xavier, Etienne, Ivy; ses frères et sœurs; feu Thérèse (feu Jos Sylvain), feu Philippe (feu Jeanne Bouliane ), feu Louis (feu Marie-Jeanne Dion), feu Joseph (Olive Cormier); ses beaux-parents: feu George Alain, feu Marie Louise Paquet; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Roger Alain (Pauline Drolet), Gisèle Alain (feu ErnestTremblay), Louisette Alain (feu Paul-Emile Fleury), Claude Alain (Irène Pépin), Gaston Alain (Lise Manzerol); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatif de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.