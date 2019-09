LAPLANTE, Jeanne



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 6 septembre 2019, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée madame Jeanne Laplante, fille de feu madame Simone Gagné et de feu monsieur Expédit Laplante. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h 30 à 16 h 15.Elle laisse dans le deuil ses enfants : André et Martin (Chantal Beaudoin); ses petits-enfants : François et Sylvie (François Morin); ses arrière-petits-enfants : Camille, Juliette et Louis; sa belle-sœur Madeleine Genest ; ainsi que ses neveux, ses nièces et ses ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa grande amie Rachel Couture. Nous remercions le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital St-François D'Assise, ainsi qu'à tout le personnel du Manoir St-Amand. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, Téléphone : 418 527-0075, Site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.