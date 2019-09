GAGNÉ, Colette Lavoie



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 30 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Colette Lavoie, épouse de monsieur Roland Gagné, fille de feu madame Yvette Racine et de feu monsieur Aurèle Lavoie. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11 h à 12 h30.Les cendres seront déposées au Mausolée du Cimetière Notre-Dame de Belmont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roland, sa fille Danielle (Alphonse Lavoie); ses petites-filles adorées Pier-Ann (Sébastien Roux) et Sarah-Kim (Étienne Ouellet); ses arrière-petits-enfants : Emeryk et Trycia; ses sœurs et ses frères : feu Huguette, feu Pauline (Noël Léveillé), feu Louise (André Goulet), Pierrette, feu Maurice, feu Micheline, feu Ghislaine, feu Claude, France, Johanne (Pierre Trottier), Jocelyne (Serge Ménard); ses belles-sœurs : feu Pierrette Gagné et feu Huguette Gagné; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement sincère au personnel du CLSC Limoilou pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, téléphone : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.