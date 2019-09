GIRARD, Réjean



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 5 septembre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Réjean Girard, époux de madame Micheline Tremblay, fils de feu madame Cécile Lacasse et de feu monsieur Irené Girard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14h à 16h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Micheline sa fille: Mélissa (David julien) et son petits-fils: Logan; ses beaux-enfants: Marie- Josée (Mario Nadeau), Marie-Chantal, Dominic (Julie Labrecque); leurs enfants: Alexandre (Joanie Gilbert), Sébastien (Sophie Morin), Marylou, Nicolas, Maryline et ses arrière-petites-filles: Rose et Britany; ses frères et sœurs: Gaétan (Maryse Leblanc), Daniel (Suzie Ferland), Line (Marc Lefebvre), Renaud, Suzanne (Guy bédard), Paul-André (Rachel Bowen), Louisette (Claude Frenette), Chantal (Allan Scott Parsons), Manon (Danny Lachance) et Marjolaine et feu Sylvain; son beau-frère Jean Tremblay (Nancy Lacasse) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents, amis et ses collègues de travail de chez Centura. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec, 245, rue Soumande, bureau 202, Québec, Qc Tél: 418 529-9742, Courriel: info.regiondequebec@scleroseenplaques.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.