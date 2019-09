BUJOLD, Richard



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de M. Richard Bujold, époux de Mme Lucie Lefebvre, fils de feu dame Pauline Cavanagh et de feu monsieur Henri Bujold. Il est décédé paisiblement entouré de sa famille à l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 27 août 2019, à l'âge de 67 ans et 11 mois. Natif de Saint-Siméon en Gaspésie, il demeurait à L'Ancienne-Lorette, Qc.La famille vous accueillera aule samedi 14 septembre 2019 de 19 h à 21 h.de 10 h à 11 h.Il laisse dans le deuil son épouse Lucie Lefebvre; ses chers enfants: Jonathan (Jessica Groves) et Jean-Nicolas (Anne-Marie Boisvert); ses petits-enfants adorés: Emma, Charles-Alexandre et Élizabeth; ses frères: Jean-Claude (Michelle Latendresse), Dial et Valmard; sa belle-famille: Jacques (Madeleine), Hélène, Céline, Jean (Nathalie) et plusieurs tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, filleul(e)s (Rosalie Béland-Lefebvre et Jean-Luc Plamondon), autres parents ainsi que plusieurs ami(e)s, anciens collègues de travail enseignant et du club optimiste Duberger. Nous tenons à remercier famille et ami(e)s pour leur support tout au long de cette épreuve difficile ainsi que le personnel de l'Hôpital Enfant-Jésus et de Humanitae Québec pour leurs bons soins et gestes remarquables prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en dons à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, tél. : 418 683-8666 ou au www.cancer.ca ainsi qu'à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.