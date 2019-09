LABRECQUE THIBAULT

Jeanne d'Arc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 août 2019, à l'âge de 96 ans et 2 mois est décédée madame Jeanne d'Arc Thibault, épouse de feu Lucien Labrecque. Elle était la fille de feu Alphonse Thibault et de feu Aurélie Vézina. Elle demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 9h à 10h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Marie-Marthe (Jean-Pierre Maheux (Johanne Garant)), Georges dit Mario Duquet, Maxime (son ex-épouse Carole Gagné), Louise (Richard Roy); ses petits-enfants: Vincent Maheux (Christine Boutin), Jean-François Maheux (Julie Boulay), Sarah Labrecque (Kyle Montgomery), Audrey Labrecque, Mathieu Roy (Audrey Godin), Valérie Roy (Pierre-Luc Bouchard); ses arrière-petits-enfants: Éric Maheux, Alice Montgomery et Émilie Montgomery, Coralie Roy et Anne-Sophie Roy, Aurélie Bouchard et Albert Bouchard. Elle était la sœur de: feu Gérard (feu Germaine Blanchette), feu Gertrude (feu Irenée Pouliot), Laval (Thérèse Gagné) et Isabelle. De la famille Labrecque, elle était la belle-sœur: feu Rosa (feu Henri Labrecque), feu Jeanne d'Arc (feu Ceztmir Zdrahal), feu Donat, feu Mandoza (feu Gérarda Roy), feu Joseph (feu Jeanne d'Arc Labrie), feu Léonard (Gabrielle Fournier), feu Adélard (Mireille Gobeil), feu Conrad (Berthe-Aline Fournier), feu Berthold (Mariette Isabelle), feu Georgette (feu Lucien Fournier), feu Yolande (Liguori Beaudoin), Marie-Paule (feu Roch Nadeau, Léo Larivière), Claudette (feu Gilbert Vermette, Léo Fillion). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Royale d'Armagh et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté d'Armagh) 80, rue Principale Armagh (Québec) G0R 1A0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la