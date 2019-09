HOUDE, Gaétan



Entouré de l'amour des siens, le 29 août 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gaétan Houde, de Charlesbourg, époux de dame Audrey Côté, fils de feu Blanche Dorion et de feu Léon Houde.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Audrey Côté, ses enfants: Debbie, Ronald (Nancy Macdonald) et Richard (Nicole Daigle). Il était le frère de: Yolande (feu Louis Denis), feu LT Jean-Yves, feu Marcel (Murielle Baril) et feu Jeannine (André Gravel). Il était le beau-frère de: feu Nick Côté, Célia Côté (feu Georges Beaulieu), Linda Côté (Morris Heron), Clifford Côté, feu Philippe Côté et Arlene Côté. Il laisse également dans le deuil plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Pauline Crête ainsi que tout le personnel du CHSLD Saint-Antoine pour leur dévouement, leur délicatesse et l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval (Axe NeuroSciences), Complexe Synase, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc), G1J 0H4, tél. (418) 525-4385.www./fondationchudequebec/SNEURO .