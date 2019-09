Ça commence pour Bibeau

Auteur d’un but mercredi soir lors du dernier match du camp des recrues des Islanders de New York, Félix Bibeau participera au camp d’entraînement officiel à partir d’aujourd’hui.

L’attaquant de 20 ans a marqué en temps réglementaire contre les espoirs des Flyers de Philadelphie et la formation new-yorkaise s’est imposée 5-4 en tirs de barrage.

Bibeau pourra donc continuer à montrer son savoir-faire aux dirigeants dans l’espoir de se tailler un poste sur l’effectif du club-école de Bridgeport dans la Ligue américaine. Sa quête pourrait toutefois être plus difficile que prévu puisque les Islanders atteindront bientôt la limite de 50 contrats standards autorisés. Ils en comptent présentement 47, selon CapFriendly.

Si Patrick Roy n’a pas spécifiquement conseillé l’ancien des Huskies avant de vivre cette première expérience professionnelle, elle lui sera bénéfique dans son bagage, et ce, quel que soit le dénouement de celle-ci.

«Il n’avait pas tant besoin de conseils, il sait ce qu’il a à faire. C’est un jeune intelligent et il a des ambitions. Il veut faire un joueur de hockey. Il prend ça comme une expérience enrichissante et peu importe où ça va l’amener, il sait qu’il a un plan A qui l’attend là-bas et un plan B qui l’attend ici s’il est retourné. Il va bien composer avec ça et on lui souhaite que ça aille bien et qu’il aille un contrat», disait le grand patron des opérations hockey des Remparts, hier.

En vitesse

Blessé au poignet lors du dernier rendez-vous préparatoire vendredi dernier, à Drummondville, le Japonais Yu Sato a été placé sur la touche de sept à dix jours... Le Russe Aleksei Sergeev est dans le même bâteau après s’être blessé à l’aine. Les deux joueurs devraient néanmoins être en uniforme pour le premier match de la campagne, vendredi prochain... Patrick Roy a fait suer à grosses gouttes ses hommes pendant une quinzaine de minutes à la fin de la séance d’entraînement. «J’avoue que c’est long un peu [avant le début de saison]. L’attente pour le premier match, ça s’éternise, mais les gars travaillent fort et on veut s’assurer d’être en forme pour débuter l’année», a répondu le «33».