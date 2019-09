FORD, Micheline De Haître, PhD



"Que l'amour guide vos actions le plus souvent possible"Voici l'un des nombreux conseils que nous a légué une dame hors du commun, Micheline Ford (née De Haître), fille de feu Léo De Haître et feu Juliette Couillard.Elle nous a malheureusement quittés le 30 août 2019, à l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec entourée de sa famille et de ses proches. En plus d'avoir été une femme fascinante, elle fût une épouse admirée, une mère inspirante et une grand-mère aimante.Elle laisse derrière elle son mari bien- aimé, Joseph B. Ford; sa fille Geneviève (Michel Marcotte); ses petites-filles: Viviane Ford (Pierre Moreau), Kristine Ford, Anick Ford (Nicolas Houde); Bruno Marcotte (Katy Martel) et leurs filles Laurie-Ann et Elody ainsi que plusieurs proches et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel Dieu de Québec ainsi que la Docteur Hélène Lespérance pour son suivi bienveillant au cours des dernières années. Repose en paix aux côtés de ton fils adoré, Stephen M. Ford, ta belle-fille, Hélène Normand et tes autres parents défunts.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, de 10h à 11h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Patrick