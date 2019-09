LAOUÉ, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 août 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Michel Laoué, époux de feu dame Nicole Langlois. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h à 11h50.et de là au Columbarium F.-X. Bouchard inc. Il laisse dans le deuil ses fils: Eric (Amélie Lord) et Paolo (Jennifer Picard); ses petites-filles: Abygaël et Eryka; sa sœur Marie-Louise et son frère Jean-Louis, sa belle-mère dame Rose-Blanche Boutet (feu Marius Langlois), son beau-frère Michel Langlois (France Drouin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5 Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.ca