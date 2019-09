TARDIF, Lauréan



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 septembre 2019, est décédé à l'âge de 88 ans et 10 mois, M. Lauréan Tardif, agronome pédologue, époux de Réjane Cossette. Fils de feu M. Godefroid Tardif et de feu Mme Odiana Jacques. Natif de Sainte-Marie de Beauce, il demeurait à l'Ancienne-Lorette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants Michel (Lucie Fillion), Marie-Louise (André Lagacé), Alain et Joanne (Raynald Gagnon), ses petits-enfants adorés Alexandre (Marie-Pier Noël), Josie-Anne (Étienne Nadeau), Lauréan-Étienne, Bérénice et Olivier-Michel, Samuel Lagacé, Maria-Bella, feu Louis-André, Hugo, Catherine, Émile, Alix ainsi que Maélie, Isabelle et Adam Gagnon, ses arrière-petits-enfants bien-aimés Loralie et Jayden, ses frères et sœurs feu Antonia (feu Sylvio Jacques), feu Alice (feu François Pomerleau), feu Émile (feu Blandine Bureau), feu Gustave (Janine Roy), feu Marie-Jeanne (feu Yvon Bisson), feu Gérard (Fernande Jacques), feu Georges-Aimé (feu Josette Cliche), feu sœur Simone SSS, Rita, feu Robert (Laurentine Mercier), feu Thérèse (feu Jules-Aimé Thivierge), sœur Jacqueline NDPS, feu Germain, feu Guy (Liliane Gingras), ses beaux-frères et belles-sœurs feu Roger Cossette (feu Lucille Gauthier), feu Fernande (feu Lorne Massicotte), feu Maurice (Lorraine Germain), feu Paul (feu Rita Rompré), feu Pierre (Denise Gauthier), feu Julien (Marie-Claire Cossette), feu Jules (feu Micheline Turcotte), Jacques-André et feu Louise, ses filleuls Jean Tardif, Line Massicotte et Hugo Tardif, ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis dont Claire H. et Vital Landry ainsi que les membres du Cercle d'écriture l'encr'âge de l'Ancienne-Lorette. La famille accueillera parents et amis au :le vendredi le 13 septembre 2019 de 19h à 21h et le samedi 14 septembre 2019 de 8h30 à 9h45.en présence des cendres. La mise en niche se fera ultérieurement au Complexe funéraire Sylvio Marceau. Un sincère merci à tous les membres de l'équipe du Dr Pouliot du CERCEO en urologie ainsi que le personnel du 11e étage et du 4e étage en soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu-de-Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec ou à votre discrétion.