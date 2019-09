LALANNE, Catherine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 septembre 2019, est décédée paisiblement à l'âge de 37 ans et 7 mois, Madame Catherine Lalanne, épouse de Monsieur Mathieu Filion, fille de Monsieur Norman Lalanne et de dame Michèle Beauregard demeurant au 1740, Route du Patrimoine à Cacouna. Elle laisse dans le deuil son époux Mathieu et ses filles adorées : Jade, Agathe et Annabelle; ses parents: Normand Lalanne et Michèle Beauregard; sa sœur Édith (Carl Harvey); ses beaux-parents : Marcel Filion et Gaétane Marquis, ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Julie (Éric Dubé), Marie-Claude (Julien Harton) et Yolaine (Kevin Lebel); ses neveux et ses nièces, ses oncles et ses tantes, de bons amis, ainsi que tous les membres des familles Lalanne, Beauregard, Filion et Marquis. La famille recevra vos condoléances de 11h à 16h, samedi le 14 septembre 2019 danssamedi, jour de la cérémonie d'adieu, les portes du gymnase de l'École Moisson d'Arts de L'Isle-Verte ouvriront à 11h. La famille tient à remercier tous les médecins et le personnel du département d'hématologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués à Catherine. Pour ceux qui le désirent, la famille suggère que des dons soient faits au département d'hématologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, formulaires disponibles au gymnase.