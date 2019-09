LAFONTAINE, Camille



À l'Hôpital général de Québec, le 7 août 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Camille Lafontaine, époux de dame Marie-Marthe Maranda. Né à Portneuf, le 15 septembre 1929, il était le fils de feu de dame Léonie Fortin, et de feu Joseph Lafontaine. Il demeurait à Québec.le dimanche 15 septembre 2019 de 9h à 11h30. Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Marthe Maranda, ses enfants : Francine (André Ferland), Jean-Pierre (Nadine Rouleau) et Mario; ses petits-enfants : Marjorie, Frédérique, Alexandre et Olivier; sa sœur Marie (feu Roger Dubé) et Ginette (feu Carol Rouleau); ses frères et sœurs décédés : Annette (feu Bertrand Lavoie), Jeannine (feu Antoine Lavoie), Armand (feu Pauline Brousseau) et Lionel; ses belles-sœurs Maranda : Pierrette (Jean-Marie Noel), Monique (Jean-Claude Simard) et Nicole (Jacques Langlais), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial aux employés de l'Unité 3000 de l'Hôpital général de Québec pour la qualité des soins prodigués et l'attention apportée à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, tél: 418-524-2626, Site: www.gilleskegle.org