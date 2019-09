De quel pays voulez-vous?

Or, il est peu probable que ces deux sujets dominent la campagne. Tout en a déjà été dit et redit. Ce dont les électeurs veulent entendre parler, ce sont plutôt les changements climatiques, l’économie, la santé, le vieillissement de la population, l’égalité homme-femme, l’accès au logement et à la propriété, etc. Fort heureusement d’ailleurs.