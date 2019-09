LEMIEUX, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 septembre 2019, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédé monsieur Robert Lemieux, époux de feu madame Yolande Émond, fils de feu madame Cécile Dumont et de feu monsieur Roland Lemieux. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Roger Michaud), Sylvie, Pierre (Marie-Pascale Myon), feu Marc (Nathalie Guay), Louis-Robert (Annie Boutin) et Richard; ses petits-enfants: Jean-Robert, Véronique, François, Alex, Valérie et Emmanuelle; ses deux arrière-petits- enfants; son amie, Pauline Bégin; ses sœurs: Charlotte, Lucille et Irène, ainsi que plusieurs autre neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il était le frère de: feu Jean-Paul, feu Louise et feu Céline. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.La mise en niche suivra au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc Tél: 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.