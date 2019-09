GRÉGOIRE, Colette Méthot



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 10 août 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Colette Méthot, épouse de monsieur André Grégoire, fille de feu madame Bernadette Hallé et de feu monsieur Maurice Méthot (feu Germaine Boutet). Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 13 septembre 2019 de 18h à 21h.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses fils: Robert (Françoise Roy), Yvan (Catherine Ball), Richard (Isabelle Bériault), Charles (Francesca Lebel) et Martin (Svetlana Permovskaia); ses petits-enfants: Gabrielle, Pascal, Georges, Antoine, Alexis, Raphaël, Jasmine, Justin, Heidi et Anna-Sophia. Elle était la sœur de: feu Jean-Marc (Ida Bell), Louise (Robert Van de Velde), Pierre (feu Pierre Bergeron), feu Carole et feu Gisèle. Elle était la belle-sœur de feu Claude Grégoire (feu Monique Jobin) et feu Madeleine Grégoire. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel médical de l'Hôpital St-Sacrement pour les excellents soins prodigués et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital St-Sacrement), téléphone: 418 525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.ca Des formulaires seront disponibles sur place.