MORIN, Hugues



Le 4 août 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Hugues Morin, fils de feu madame Aurore Beaudoin et de feu monsieur Georges-Albert Morin. Il demeurait à St-Constant.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 14 septembre 2019, de 10 h à 12 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants, Monique Bernier; ses enfants : Donald (Kathy), David (Julie), Stéphane (Isabelle); ses petits-enfants : Audrey, Maxime, Gabrielle, Laurianne, Zachary, Guillaume, Charlie, Jérémy, Philippe et Olivier; ses frères : Marcel (Gilberte), Georges-Étienne (France) et Denis; sa belle-sœur Ghislaine épouse de feu Jean-Pierre Morin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel en soins palliatifs du CHSLD de la Prairie pour leurs bons soins prodigués et leur dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.