KPMG fera le bilan du vol de renseignements

Le Mouvement Desjardins a récemment mandaté le cabinet KPMG pour faire le bilan de la fuite de données qui a touché 2,9 millions de membres, a appris Le Journal.

L’objectif derrière cette démarche est d’améliorer les pratiques de l’institution financière afin de limiter les risques de vols de renseignements.

« Leur mandat est de réaliser une enquête à l’interne pour déterminer les causes de la fuite afin d’adopter de meilleures pratiques. On veut voir ce qui a été fait et ce qu’on peut tirer de cet événement », explique la porte-parole, Chantal Corbeil.

Pour l’heure, la coopérative de Lévis refuse de dévoiler le montant du contrat.

L’analyse, qui est toujours en cours, s’étendra dans différents secteurs de l’organisation, notamment du côté du marketing où travaillait l’employé soupçonné d’avoir dérobé les renseignements personnels. Il n’est toujours pas accusé.

Tirer des leçons

Hier, de passage devant la communauté d’affaires de Québec, le président de Desjardins, Guy Cormier, est revenu sur cet incident qui a fait couler beaucoup d’encre durant l’été. Il estime aujourd’hui qu’on doit tirer une leçon de cet événement et qu’on doit songer à revoir le système d’identification des Canadiens.

« Je m’attends des partis (durant la campagne électorale) qu’on ait des gens qui reconnaissent que c’est un défi du 21e siècle. Le Canada versus d’autres pays à travers le monde n’est certainement pas un premier de classe en identité numérique. Je pense qu’on est capable d’aller encore plus loin », avance le grand patron.

Ce dernier estime qu’Ottawa pourrait s’inspirer, entre autres, « de l’Estonie, de la Norvège et de la Finlande » où de nouveaux systèmes d’identification numérique ont été mis sur pied. Une démarche qui nécessiterait toutefois des années de travail.

Durant son discours devant plus de 500 personnes, M. Cormier a rappelé que les numéros d’assurance sociale (NAS) ont été créés en 1964.

–Avec Hugo Joncas, Bureau d’enquête