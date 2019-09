Julie Martel, une infirmière résidente de Québec, est, pour une 2e année consécutive, porte-parole de la 8e Marche Myélome Multiple de Québec, qui se tiendra le dimanche 15 septembre, à 9 h, à la promenade Samuel-De Champlain. Chaque jour, huit Canadiens reçoivent un diagnostic de myélome, et malgré sa prévalence accrue, ce cancer demeure peu connu. Bien que la maladie soit incurable, les patients vivent mieux et plus longtemps grâce au développement de nouveaux traitements. Toutefois, pour guérir le myélome, plus d’investissements et de recherches sont nécessaires. Québec fait partie des 28 communautés canadiennes qui participeront à la Marche Myélome Multiple cette année. L’objectif financier de Québec a été fixé à 35 000 $. Renseignements ou pour faire un don, visitez le www.marchemyelome.ca.

60 ans de bonheur

Photo courtoisie

Gérard Lavoie et Rollande Bouchard, de l’arrondissement Charlesbourg à Québec, célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple, âgé maintenant de 85 ans, s’était marié le 12 septembre 1959 à l’église Saint-Pascal-de-Maizerets à Québec, a deux filles, deux petites-filles et une arrière-petite-fille. Toutes mes félicitations !

70 ans de mariage

Photo courtoisie

Le 12 septembre 1949, il y a 70 ans aujourd’hui, Cécile Chevarie et Fernand Filion unissaient leurs destinées à l’ancienne église de la paroisse Saint-Fidèle, à Limoilou. Le couple, qui demeure à la Résidence Chartwell (Faubourg Giffard), a trois enfants (Ginette, Christiane et Alain), huit petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. M. Filion est retraité de la compagnie Provigo (L’entrepôt) qui était sur la rue Godin à Vanier, où il a travaillé pendant 35 ans. Cécile est retraitée de l’agence de Voyage Paradis où elle a travaillé comme guide touristique partout au Canada et aux États-Unis durant une vingtaine d’années. Félicitations !

La campagne des Héros

Photo courtoisie

Durant tout le mois de septembre, les magasins corporatifs Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt au pays tiendront de nouveau leur campagne des Héros Lowe’s Canada afin d’appuyer la mission ou un projet d’un organisme sans but lucratif ou d’une école publique, soit un héros dans sa communauté. Chez nous, les cinq magasins RONA et Réno-Dépôt de Québec vous inviteront, jusqu’au 30 septembre, à faire un don aux caisses pour soutenir les organismes sélectionnés par leurs magasins respectifs, alors que Lowe’s Canada versera ensuite à chaque organisme un montant additionnel équivalent à 50 % des sommes recueillies, jusqu’à concurrence de 2000 $ par magasin. Voici les causes soutenues par L’entrepôt RONA Québec, rue Bouvier (La Maison du Pain), RONA Québec, boul. de L’Ormière (Fonds de Charité du Club Kiwanis de Québec), Réno-Dépôt Québec, rue Marais (Fondation Cap Diamant), Réno-Dépôt Beauport (Laura Lémerveil) et Réno-Dépôt Sainte-Foy (Fondation Gilles Kègle).

Golfeurs retraités

Photo courtoisie

À nouveau cette année, les Bons Vivants et les Mercre-Dames, deux groupes de golfeurs et golfeuses retraité(es) du club de golf Stoneham, se sont réunis, le 28 août dernier, pour leur tournoi de fin de saison qui fut un succès. Sur la photo, de gauche à droite, les organisateurs : Claude Fortin, Nicole Ratté, Robert Légaré et Carole Joncas.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Drucker (photo), présentateur à la télé française (Vivement Dimanche), 77 ans... Mylène Farmer, chanteuse française d’origine québécoise, 58 ans... Jennifer Hudson, chanteuse et actrice américaine, 38 ans.... James McCartney, fils de Paul McCartney, 42 ans... Martin Lapointe, ex-joueur de hockey de la LNH (Ottawa), directeur du personnel des joueurs avec le Canadien de Montréal, 46 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 septembre 2018. Rachid Taha (photo) 59 ans, chanteur né en Algérie et figure du rock français des années 1980... 2017. Allan Joseph MacEachen, 96 ans, ex-ministre libéral fédéral et sénateur... 2015. Denys Thivierge, 88 ans, président fondateur et directeur de l’Institut Denys Inc... 2008. Roger Hudon, 74 ans, directeur général de CJPM TV à Chicoutimi... 2003. Johnny Cash, 71 ans, chanteur de musique country américain.