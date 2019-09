Richard Séguin en tournée en 2020

Richard Séguin a annoncé jeudi qu’il partira en tournée en septembre 2020 avec un nouveau spectacle, tiré de son album «Retour à Walden», qu’il lançait il y a un an.

Entouré des musiciens Hugo Perreault, Simon Godin et Renaud Gratton, l’auteur-compositeur-interprète donnera vie sur scène à son univers musical rendant hommage au philosophe et poète américain Henry David Thoreau. Chaque pièce du disque «Retour à Walden – Sur les pas de Thoreau» présente des personnages importants dans l’existence de Thoreau.

Les dates exactes de la tournée, et des rentrées de Richard Séguin à Montréal et Québec, seront annoncées sous peu.

D’ici là, un premier vidéoclip dérivé de l’album, celui de la chanson «Dans les bois», réalisé par Yves Archambault et Alexandre Lepage, et tourné en pleine nature, peut être visionné, et une version double vinyle de «Retour à Walden» sera en vente le 20 septembre.